Dezbateri aprinse in legatura cu autorizarea depozitului ecologic de la Pojorata

La Vatra Dornei s-a desfasurat, miercuri dupa-amiaza, la Casa de Cultura, o dezbatere publica cu privire la documentele de sustinere a solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, pentru obiectivul "Depozit ecologic de deseuri Pojorata", amplasat in Pasul Mestecanis.Inainte de dezbatere, in fata Casei de Cultura s-au aflat reprezentanti ai USR PLUS si AUR, dar si activisti de mediu, care au transmis mesaje prin care au aratat ca nu se justifica deschiderea acestui depozit de ... citeste toata stirea