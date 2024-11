Dezvoltam Zona Metropolitana Suceava!

Asa trebuie sa arate viitorul Sucevei si va trebui construit cu o echipa puternicaFostul subprefect al Sucevei Ioan Cristian Sologon, care este candidat pe listele PSD Suceava pentru Senatul Romaniei, arata ca in urmatorii ani Zona Metropolitana Suceava poate deveni, dintr-un concept pe hartie, asa cum este astazi, un exemplu de dezvoltare sustenabila.Sologon vorbeste practic despre cum poate arata viitorul Sucevei in urma investitiilor si masurilor pe care PSD le-a inclus si in Programul ... citește toată știrea