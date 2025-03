DGA a taiat suveica mafiei permiselor: Trei politisti examinatori si doi instructori auto, retinuti pentru coruptie

Trei examinatori auto din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava, dar si doi instructori auto au fost retinuti pentru fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat transmis joi de Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava. In mod curios, cei trei examinatori de la Serviciul Permise si Inmatriculari nu sunt pusi sub acuzare pentru luare de mita, ci pentru dare de mita.Retinerea pentru 24 de ore a avut loc in urma celor 18 ... citește toată știrea