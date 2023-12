Procurorii DIICOT si politistii din Suceava au destructurat o petea profilata pe contrabanda cu tigari, formata din cetateni romani si ucraineni. Aproape 800.000 de tigarete de provenienta extracomunitara au fost gasite in urma unor perchezitii facute la sase adrese din judetul Suceava. Trei persoane au fost arestate preventiv in acest caz si o a patra este cercetata sub control judiciar, conform News.ro."Din actele de urmarire penala efectuate a reiesit ca, in luna noiembrie 2023, persoanele ... citeste toata stirea