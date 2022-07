Din 14 iulie vremea se incalzeste, iar din 19 iulie va veni un val de caldura persistent

> Regimul pluviometric se va mentine deficitar > Vor fi ploi slabe si pe suprafete restranseAdministratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pe urmatoarele doua saptamani pentru zona Moldovei.Astfel, potrivit meteorologilor, in primele zile ale intervalului, vremea va fi racoroasa in nordul regiunii, iar in rest se vor inregistra temperaturi apropiate de normele perioadei (maxime de 21 - 27 de grade si minime de 10 - 14 grade).Din data de 14 iulie, va ... citeste toata stirea