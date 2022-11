> Sambata, in piata volanta de la Suceava, expozitie de fotografie si momente artistice oferite de copiii producatorilor localiDirectia pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Suceava transmite ca omagiaza in avans, sambata, pe data de 19 noiembrie a.c., de la ora 10:00, Ziua Bucovinei, prin vernisajul unei expozitii de fotografie intitulate "Din drag de Bucovina".Piata volanta "Din drag de Bucovina", organizata in fiecare sambata, in intervalul orar 8:00 - 12:30, va fi deschisa, sarbatorind ... citeste toata stirea