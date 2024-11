Din motive inca necunoscute, soferul unui Opel Astra a intrat in masina-scoala condusa de un cursant

Politia Suceava a continuat cercetarile in cazul accidentului cu cinci morti de la Granicesti, urmand sa stabileasca motivele care au condus la acest grav eveniment rutier.Astfel, potrivit unor date preliminare ale anchetei, sambata, in jurul orei 16:00, un barbat de 28 de ani din comuna Dersca, judetul Botosani, conducea un autoturism Opel Astra pe E 85 - DN 2, in directia Siret catre Suceava. In autoturism se aflau, in calitate de pasageri, trei copii ai soferului, un baiat de 4 ani, o fata ... citește toată știrea