In gradina Palatului Elisabeta, miercuri, 28 iunie a.c., a avut loc, in prezenta Altetei Sale Regale Principele Radu, ceremonia de premiere a Concursului International de Creatie Originala "Basmele Reginei Maria", ajuns la editia a XVIII-a. Concursul se afla sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, premisa acestuia fiind chiar volumul "Povesti" scris de Regina Maria a Romaniei, ceea ce confera un grad foarte mare de valorizare rezultatelor participantilor.