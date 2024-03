Din nou s-a inregistrat o intarziere...

> Aceasta este cauzata de lipsa unor autorizatii ISCIR pentru personalul care trebuia sa execute lucrarilePrefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a mers, luni, la santierul podului de la Milisauti, unde au inceput procedurile de montare a grinzilor, actiune care are o intarziere de o saptamana."Din pozitia de prefect am monitorizat lucrarile la podul peste raul Suceava, din localitatea Milisauti, implicandu-ma direct in anumite situatii ce au aparut in relatia beneficiar - DRDP Iasi cu ... citește toată știrea