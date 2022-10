Din pacate, asa cum merg vremurile, se cam uita de rapsozi. Datorita lor mai exista acest autentic si traditional la care noi ne uitam cu multa placere

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a deschis, vineri, in Muzeul Satului Bucovinean, prima editie a Festivalului National al Rapsozilor, manifestare pe care Consiliul Judetean Suceava a organizat-o prin Centrul de Conservare a Traditiilor."Festivalul Rapsozilor are scopul de a umbla in lada de zestre a vechilor talente, curate, nealterate, autentice" a spus Flutur.El a aratat ca in acest an au fost prezenti rapsozi din judetele Suceava si Cluj."Rapsozii sunt ... citeste toata stirea