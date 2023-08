> "Suntem extrem de subdimensionati, iar asta se intampla la toate institutiile din subordinea Ministerului Agriculturii" spune directorul executiv Elena Claudia GoguDirectia pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Suceava functioneaza cu numar de angajati la "limita de avarie". Directorul executiv Elena Claudia Gogu sustine ca, in plin sezon de controale, institutia are, in domeniul legumelor si fructelor, numai un singur inspector pentru intregul judet! De altfel, dupa reducerile drastice din ... citeste toata stirea