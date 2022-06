Directia Antifrauda Suceava este a doua pe tara la amenzile date in primele 5 luni ale anului

Directia Regionala Antifrauda Fiscala (DRAF) Suceava se situeaza pe pozitia a doua in clasamentul celor mai mari amenzi totale date de inspectorii antifrauda fiscala in intervalul 1 ianuarie - 31 mai 2022. Aceasta potrivit unui raport la Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in care se arata ca inspectorii DRAF Suceava au aplicat amenzi totale de peste 6,21 de milioane de lei, pe primul loc fiind lucratorii DRAF Constanta, cu amenzi insumand peste 16,77 de milioane de lei. Dupa ... citeste toata stirea