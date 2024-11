DJ 208D va fi modernizat pe o portiune de aproximativ 3,5 km

Presedintele administratiei judetene, Gheorghe Soldan, a declarat ca miercuri, in sedinta Consiliului Judetean, a propus si a fost aprobata in unanimitate rectificarea cu 2 milioane de lei a bugetului pentru lucrari de reparatii si intretinere a drumurilor judetene."Fondurile vor fi folosite pentru asfaltarea tronsonului de drum de la intrarea in localitatea Hantesti si pana la intersectia cu DJ 208B" a explicat presedintele CJ Suceava. ... citește toată știrea