DNA arata cum au ajuns in centre comerciale din Suceava articole de imbracaminte si incaltaminte tip sport si parfumuri contrafacute

> Seful Biroului Vamal Iasi, alti doi angajati si un om de afaceri au fost retinutiDupa perchezitiile de miercuri care au vizat inclusiv locatii din judetul Suceava, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a lui Danut Bolohan, sef al Biroului Vamal de Frontiera Iasi, in sarcina caruia s-au retinut cinci infractiuni de luare de mita, din care trei in forma continuata; ... citeste toata stirea