DNA destructureaza reteaua de spaga din Garda Forestiera: Consilierii cereau bani pentru a nu sanctiona neregulile din paduri

Patru consilieridin Garda Forestiera Suceava au fost trimisi in judecata de procurorii DNApentru ca ar fi luat mita de la agenti economici si functionari silvici sa nu-i amendeze sau sa le rezolve favorabil diverse cereri. Un padurara fost, de asemenea, trimis in judecataPotrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata a lui Mihai Ionel Popovici, consilier la Garda Forestiera Suceava, in stare de arest la domiciliu, pentru luare de mita in forma continuata (20 de acte ... citește toată știrea