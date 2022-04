DNA: Vicepresedintele CJ Suceava, Silviu Cretu (PNL), urmarit penal pentru o mita de 40.000 de euro

Liberalul Silviu-Cristinel Cretu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, este urmarit penal de procurorii DNA intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita chiar in cladirea institutiei.Comunicatul DNA:"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul CREEsU SILVIU-CRISTINEL, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita ... citeste toata stirea