Doar 18% dintre fantanile publice au apa proprie consumului!

> Anul trecut, in judetul Suceava au fost inregistrate 1.691 de cazuri de boli infectioase si parazitare hidrice, ulterior observandu-se o tendinta de scadere a acestoraDin numarul total de probe de apa de fantana analizate in anul 2021, 82% au fost gasite neconforme din punct de vedere microbiologic, se arata in Raportul privind starea mediului pentru anul 2021, al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM). Raportul citeaza datele Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, institutie ... citeste toata stirea