Un numar de 462 de persoane au fost selectate, vineri, in vederea angajarii la Bursa Generala a Locurilor de Munca organizata in judetul Suceava.Potrivit AJOFM Suceava, la aceasta actiune un numar de 112 angajatori au oferit 767 de locuri de munca, iar din cele 1.361 de persoane participante au fost selectate in vederea angajarii un numar de 462 de persoane.