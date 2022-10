Doar trei localitati si-au amenajat retele de canalizare in ultimii 7 ani

In intervalul de 2014-2020, lungimea simpla a conductelor de canalizare din judetul Suceava s-a extins cu 196,5 km, ajungand la un total de 1.123 km.Potrivit Raportului privind starea mediului in 2021 al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM), daca in 2014, din cele 114 unitati administrativ-teritoriale, 50 aveau instalatii de canalizare publica, in 2020 numarul lor crescuse la 53."Se observa faptul ca, in perioada 2014-2020, lungimea simpla a retelelor de canalizare a crescut doar cu 21, ... citeste toata stirea