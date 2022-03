Dobanzi de 64 de milioane de euro platite la creditul proiectului "Suceava - Utilitati si mediu"!

> Initial era prevazuta introducerea gazelor naturale in peste 50% din localitatile judetului, de achitat ramanand aproape 38 de milioane de euroPana la 31 decembrie, in cadrul proiectului "Suceava - Utilitati si mediu la standarde europene", s-au rambursat 23 de rate de capital, soldul creditului fiind de 37,887 de milioane de euro, se evidentiaza in Raportul privind activitatea presedintelui Consiliului Judetean in anul 2021. Potrivit documentului, incepand cu 2005, catre banca creditoare ... citeste toata stirea