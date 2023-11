Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a unei inculpate, medic specialist oncolog, cercetata in stare de control judiciar pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata - 280 de acte materiale.Potrivit anchetatorilor, inculpata, in calitate de medic primar oncologie medicala in cadrul Ambulatoriului de oncologie medicala al Spitalului Judetean Suceava, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in mod repetat, in legatura cu ... citeste toata stirea