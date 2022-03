Documentele medicale cu prelungire repetata in starea de alerta isi pierd valabilitatea

> "Nu vor fi afectate de aceasta reglementare documentele care se afla in perioada de valabilitate" subliniaza Victor Cristi Bleortu, seful CAS SuceavaConform unui proiect de act normativ, o serie de documente - a caror valabilitate a fost prelungita in repetate randuri in perioada starii de alerta - isi va pierde valabilitatea in data de 31 martie 2022.Anuntul a fost facut de Victor Cristi Bleortu, directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava, potrivit caruia, in ... citeste toata stirea