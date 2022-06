Doi barbati din Horodnic de Sus s-au luat la harta cu politistii

Doi barbati din Horodnic de Sus au fost amendati, luni, pentru ca a facut scandal dupa ce au fost depistati in trafic - de doua ori in aceeasi zi - transportand ilegal material lemnos.Luni, la ora 10:20, politistii din cadrul SPR 3 Marginea, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat, intr-o statie de carburanti din Marginea, o autoutilitara prezentand suspiciunea ca ar transporta material lemnos.Procedandu-se la verificarea in aplicatia SUMAL, a rezultat ca nu exista aviz ... citeste toata stirea