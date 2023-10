Doi copii au fost raniti dupa ce au fost lovit de un autoturism, in timp ce au traversat strada in fuga, prin loc nepermis.Potrivit Politiei Judetene Suceava, sambata, in jurul orei 13:20, un barbat din satul Bogata, comuna Baia, conducea un autoturism pe DJ 208U in interiorul localitatii Mitocu Dragomirnei, avand directia de deplasare dinspre Manastirea Dragomirna spre Suceava.Acesta a surprins si accidentat doi minori de 6 ani si respectiv de 10 ani, din Mitocu Dragomirnei, care, in ... citeste toata stirea