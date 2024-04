Doi politisti aflati in timpul liber au prins si imobilizat un hot

Un sucevean de 25 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa fure doua bormasini dintr-un magazin de bricolaj din municipiu.Potrivit datelor din ancheta, vineri, in jurul orei 19:00, politistii Sectiei de Politie Burdujeni au fost sesizati prin 112 de un agent de paza al unui magazin de bricolaj din zona comerciala a municipiului ca un tanar a incercat sa fure doua bormasini in valoare de 1678 lei.In momentul in care tanarul a fost interceptat de agentii de paza, a abandonat bunurile ... citește toată știrea