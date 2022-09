Doi soferi au ajuns in arestul Politiei Suceava pentru conducere sub influenta alcoolului. Unul dintre ei, fara permis, a incercat sa fuga de politie fiind urmarit pe raza localitatilor Hurjuieni si Fratautii Vechi

Politistii suceveni au continuat cercetarile in doua dosare penale intocmite in cadrul actiunilor blitz pe numele unor soferi identificati la volan sub influenta bauturilor alcoolice si au dispus retinerea acestora pentru 24 de ore si incarcerarea in arestul IPJ Suceava./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2. ... citeste toata stirea