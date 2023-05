Doi soferi care au fost retinuti in arest au fost plasati, joi, sub control judiciar de procurorii din Falticeni si sunt cercetati pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului.Astfel, un barbat care a condus in data de 28 aprilie la orele 15:20, pe str. Ion Spiridon din sat Ioneasa, comuna Vadu Moldovei un autoturism marca VW avand o imbibatie alcoolica de 3,50 mg/l , alcool pur in sange, a fost retinut miercuri de politisti pentru o perioada de 24 de ore fiind introdus in ... citeste toata stirea