Doi soferi testati pozitiv la consum de droguri, depistati in trafic

Politistii suceveni au depistat, luni, in municipiul Vatra Dornei si comuna Galanesti, doi soferi care conduceau sub influenta substantelor psihoactive, in ambele cazuri fiind intocmite dosare penale.Primul incident a avut loc in jurul orei 13:15 in Vatra Dornei, cand un echipaj de politie de la Compartimentul Rutier a oprit pentru control un autoturism marca VW Golf. Persoana de la volan, un tanar in varsta de 26 de ani, din comuna Saru Dornei, a fost supus unui test cu aparatul etilometru, ... citește toată știrea