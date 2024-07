Doi soferi ucraineni prinsi cu atestat si certificat de competenta profesionala false

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus cerceteaza doi cetateni ucraineni care au prezentat la control un atestat si un certificat de competenta profesionala, care s-au dovedit a fi false.Astfel, potrivit STPF Suceava, miercuri, 3 iulie a.c., in jurul orei 17:00, in Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ucrainean, in varsta de 49 de ani, ... citește toată știrea