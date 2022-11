Doi suceveni au furat sticle cu alcool dintr-un supermarket si le-au pasat de la unul la altul, dar au fost prinsi

Doi suceveni cu varste de 29 si 35 de ani sunt cercetati penal pentru furt dupa ce au furat sticle cu alcool dintr-un supermarket situat pe strada Humorului din comuna Scheia.Potrivit anchetei politistilor, joi dimineata, doi barbati din Suceava, unul in varsta de 35 de ani si altul de 29 de ani au intrat intr-un supermarket amplasat in comuna Scheia si au furat de pe un raft al raionului cu bauturi alcoolice doua sticle de baturi alcoolice, fiecare ascunzand cate o sticla in interiolul ... citeste toata stirea