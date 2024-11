Doi tineri au fost retinuti pentru agresarea unui barbat in centrul comunei Vama

Politistii Sectiei 14 Politie Rurala Vama au intervenit prompt in urma unui apel la 112, inregistrat in data de 8 noiembrie a.c. la ora 21:10, prin care un barbat de 53 de ani din comuna Vama a transmis ca a fost victima unei agresiuni in centrul localitatii.Ajunsi la fata locului, politistii au gasit apelantul sub influenta alcoolului, prezentand multiple leziuni la nivelul capului. Potrivit declaratiilor victimei, incidentul s-a petrecut in fata unui magazin din localitate, in jurul orei 21: ... citește toată știrea