Doi tineri care au furat telefoane mobile noi din sediul unei firme sucevene au fost arestati

Parchetul Judecatoriei Suceava a anuntat, miercuri, ca doi tineri au fost arestati preventiv pentru furt.Potrivit anchetei, in noaptea de 17/18.01.2024, doi tineri, unul de 18 ani si unul de 17 ani, din Pascani, prin fortarea usii de acces, au patruns in birourile de contabilitate aflate la etajul cladirii punctului de lucru al unei firme, unde au ravasit birourile angajatilor, au fortat caseta de valori ce se afla montata intr-un dulap in biroul directorului, fara a o putea deschide, iar ... citește toată știrea