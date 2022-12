Doi tineri din Arbore au fost injunghiati in zona inimii de un consatean. Unul dintre raniti a ajuns in stare grava la SJU Suceava si a fost operat de urgenta

Doi tineri din Arbore au fost injunghiati, marti seara, de un barbat aflat in stare de ebrietate pe fondul unui conflict spontan.Potrivit anchetei politistilor s-a stabilit ca in cursul zilei de marti, un barbat din satul Clit a invitat-o la el acasa pe fosta concubina cu care are doi copii pentru a-i oferi cateva haine./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto ... citeste toata stirea