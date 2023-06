Politistii din cadrul Biroului Rutier al Politiei Municipiului Suceava au continuat, luni, cercetarile in legatura cu un accident rutier care a avut loc in comuna Comanesti, la data de 17 iunie 2023 si au retinut doi tineri de 18 ani.Potrivit informatiilor obtinute in urma administrarii probatoriului, la data de 17 iunie 2023, in jurul orei 04:30 dimineata, Cristian S., in varsta de 18 ani, rezident in comuna Partestii de Jos, conducea un moped pe DJ178A in localitatile Humoreni si Comanesti. ... citeste toata stirea