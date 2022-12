Doi tineri din Scheia care au talharit sucevence pe strada au fost arestati preventiv

Doi tineri din Scheia in varsta de 17 si 18 ani au fost arestati preventiv pentru talharie.Astfel, in data de 14 noiembrie Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin 112 de o femeie din Suceava ca un tanar i-a luat geanta din mana, in timp ce se afla pe Aleea Jupiter din Suceava./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { . ... citeste toata stirea