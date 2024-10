Doi tineri suceveni sunt cercetati pentru o inselaciune de 30.000 de lei prin metoda "Accidentul"

Politistii din Suceava investigheaza un caz de inselaciune prin metoda "Accidentul": doi tineri din judet au indus in eroare o femeie din Siret, convingand-o sa le transfere 30.000 de lei. Acestia au pretins ca fiul victimei, aflat in Spania, a fost implicat intr-un grav accident rutier si ca are nevoie urgenta de bani pentru o interventie chirurgicala.In urma plangerii depuse pe 6 aprilie a.c., autoritatile au reusit sa-i identifice pe cei doi suspecti: un tanar de 20 de ani din comuna ... citește toată știrea