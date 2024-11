Umblati la furat, amenintati primarii in loc sa va ocupati de deblocarea Autostrazii Nordului, a variantei ocolitoare Gura Humorului, pe care ati blocat-o pentru a trimite banii in Banat si sudul tariiPNL Suceava a transmis un comunicat de presa in care acuza PSD Suceava ca are ca program doar furtul de primari si ca au deveni agenti electorali ai Moscovei, pentru ca cer alesilor liberali sa voteze PSD si AUR."Domnilor din PSD, nu aveti pic de rusine! Nu va temeti de Dumnezeu? Umblati la ... citește toată știrea