Dosar penal si amenda pentru Servicii Comunale Radauti

Garda de Mediu Suceava a anuntat, luni, ca a sesizat organele penale si a aplicat o amenda de 60.000 de lei SC Servicii Comunale Radauti pentru depozitari semnificative de deseuri intr-un spatiu neautorizat.Potrivit Garzii de Mediu Suceava, in urma controlului efectuat in data de 8 februarie in Radauti, in incinta fostului AEIZ s-au constatat depozitari semnificative de deseuri municipale amestecate constand in deseuri menajere, deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic, PET-uri, galeti de ... citește toată știrea