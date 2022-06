Dosare penale in 68 de cazuri de trecere frauduloasa a frontierei cu Ucraina

Structurile Politiei de Frontiera din judetul Suceava au inregistrat, in total, in primele 3 luni ale anului 2022, 188 de dosare penale, in acestea fiind cercetate 263 de persoane. Statistica a fost prezentata in raportul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP), conform careia, in intervalul corespunzator din 2021, cele 112 de dosare penale au avut ca implicati 33 de posibili autori. Astfel, pe linia contrabandei, a fraudei vamale si a evaziunii fiscale, intocmite au fost 22 de dosare ... citeste toata stirea