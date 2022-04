Doua asocieri de firme vor sa puna mana pe contractul de 10 milioane de lei pentru asfaltarea strazilor din Suceava

> "Am emotii fata de preturile care vin, pentru ca toate materialele legate de asfaltare s-au scumpit" arata primarul Ion LunguDoi competitori s-au inscris la licitatia pentru atribuirea serviciului de intretinere si reparatii a strazilor din municipiul Suceava. Primarul Ion Lungu spune ca finalizarea cat mai rapida a licitatiei este esentiala pentru demararea la timp si in forta a interventiilor la infrastructura rutiera din resedinta de judet, mai ales in conditiile in care contractul cu ... citeste toata stirea