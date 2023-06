Doua autoutilitare au fost oprite pentru control in cadrul unei operatiuni desfasurate de politisti in data de 12 iunie 2023. Cele doua vehicule, conduse de barbati din comuna Putna, transportau ilegal material lemnos pe raza localitatii.La ora 10:10, o patrula a Politiei Orasului Vicovu de Sus a oprit prima autoutilitara pentru control. Conducatorul auto, un barbat in varsta de 31 de ani, nu a putut prezenta documentele de provenienta pentru materialul lemnos transportat. In acest sens, ... citeste toata stirea