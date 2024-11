Doua cazuri de propaganda electorala au fost sanctionate

Comisarul-sef Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Suceava, a declarat duminica dupa-amiaza ca procesul electoral din judet decurgea fara incidente majore care sa afecteze desfasurarea votului. Totusi, in urma verificarilor realizate in prima parte a zilei de 24 noiembrie a.c., doua sesizari privind incalcarea legislatiei electorale au fost confirmate, fiind aplicate sanctiuni contraventionale.Un prim incident a implicat un barbat de 41 de ani, aflat in strainatate, care ... citește toată știrea