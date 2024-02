> Sase echipe studentesti din 11 inscrise intra in finala concursului; > La inceputul lunii martie are loc "Energy Challenge Academy" - academia de traininguri E.ON; > Marea finala va avea loc in 14 si 15 martie, la Targu-Mures, unde cele mai bune proiecte vor fi recompensate cu premii de peste 6.600 euroEditia cu numarul 10 a competitiei studentesti "E.ON Energy Challenge" se anunta a fi de nota 10, asa cum am si anticipat. Si spunem acest lucru deoarece in concurs s-au inscris echipe de ... citeste toata stirea