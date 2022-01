Doua federatii din educatie anunta ca salariatii din invatamant - membri de sindicat - vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET" - organizatii reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar - au hotarat, in baza rezultatelor referendumului desfasurat in perioada 17 decembrie 2021 - 14 ianuarie 2022, declansarea GREVEI DE AVERTISMENT miercuri, 19 ianuarie 2022, cu incetarea lucrului in unitatile si institutiile de invatamant unde exista membri de sindicat ai F.S.E. "SPIRU HARET" si F.S.L.I., in ... citeste toata stirea