Doua incidente rutiere au avut loc vineri dupa amiaza in orasul Vicovu de Sus si municipiul Suceava, soldandu-se cu ranirea a doua fete in varsta de 4 ani.Primul accident a avut loc in jurul orei 17:20 pe strada Calea Cernauti din Vicovu de Sus, cand un sofer in varsta de 45 de ani, a acrosat cu bara fata a autoturismului sau o fetita. Potrivit politiei, minora s-a angajat in traversarea partii carosabile intr-o zona marcata cu linie discontinua, fara sa se asigure si fara supravegherea ... citeste toata stirea