Trei unitati de invatamant din judet au refuzat sa se alature grevei generale declansate pe 22 mai si isi continua activitatea in ritmul normal.Este vorba despre Gradinita cu Program Prelungit "Gulliver" Suceava,una dintre cele mai mari din jude, cu peste 600 de copii. Motivul este fractionarea repetata a anului scolar si repetatele zile libere, cu punti intre ele. In plus, niciuna dintre revendicari nu face referire la invatamantul presecolar. Aceeasi atitudine au avut-o si cadrele ... citeste toata stirea