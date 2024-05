Doua locuri de joaca moderne pentru copii

> "Este nevoie ca micutii sa se joace in aer liber si sa interactioneze cu alti copii" arata viceprimarul Lucian Harsovschi > Printr-un alt contract de investitii in valoare de 2,85 de milioane de lei, in Suceava vor fi modernizate inca alte 10 locuri de joaca"Se lucreaza la mai multe locuri de joaca pentru cei mai mici dintre suceveni" a informat ieri, Lucian Harsovschi, viceprimar al municipiului Suceava.Unul dintre acestea este cel de pe Calea Burdujeni, in apropierea Bisericii "Sfantul ... citește toată știrea