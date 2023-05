Doua masini parcate in Falticeni au fost gasite, joi dimineata, de proprietari, fara roti.Astfel, joi dimineata in jurul orei 07:00 Politia Falticeni a fost sesizata telefonic de un barbat din Falticeni de 48 de ani ca i-au fost furate trei jante cu tot cu anvelope, de la autoturismul marca BMW, ce era parcat in fata locuintei./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: ... citeste toata stirea