Doua medalii de aur si doua de argint obtinute de echipe de cercetare ale USV la EUROINVENT

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava (USV), cu echipele de cercetare de la Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor, a castigat doua medalii de aur si doua de argint la cea de a XIV-a editie a European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT, desfasurata in perioada 26-28 mai la Iasi.Potrivit USV, la aceasta editie a EUROINVENT, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor a obtinut, prin colectivele de cercetare din cadrul Laboratorului