Doua medalii de aur si doua de argint pentru inventatorii de la USV

In perioada 6-8 mai a.c., Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava a participat la cea de-a XVI-a editie a European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT, care s-a desfasurat la Iasi.In cadrul evenimentului, participantii au prezentat 600 de inventii si proiecte de cercetare, cu autori din 34 de tari: Malaysia, Angola, Argentina, Australia, Bulgaria, Belgia, Cambogia, Canada, China, Croatia, India, Indonesia, Iran, Japonia, Coreea, Liban, Macau, Macedonia, Moldova, ... citește toată știrea